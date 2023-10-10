Могут получать до 105 тысяч: стали известны критерии при приеме на работу дорожных специалистов в Казани

Доход дорожного рабочего в Казани в 2023 году может достигать 105 тысяч рублей

В Казани зарплатный максимум, на который может рассчитывать дорожный рабочий, составляет 105 тысяч рублей. В среднем же такой сотрудник получает 57 тысяч, сообщают аналитики SuperJob.

Дорожному рабочему, который имеет среднее полное или среднее профессиональное образование и знает правила охраны труда и дорожного движения, основные способы приготовления асфальтобетонных смесей, виды дорожно-строительных материалов, основы устройства дренажей и правила использования механизированных инструментов в Казани предлагают зарплату от 35 до 40 тысяч рублей.

Если же специалисты хочет получать 40-45 тысяч рублей, он должен располагать опытом работы с электроинструментами, на средства малой механизации и с грузоподъемными механизмами, а также минимум год стажа.

На зарплату от 45 тысяч рублей до 65 тысяч могут рассчитывать кандидаты, опыт работы которых от двух лет. При этом они должны обладать навыками ремонта асфальта, уметь наносить дорожную разметку, а также ремонтировать коммуникации.

Наибольшая зарплата, от 65 до 105 тысяч, может быть выплачена лишь в случае стажа специалиста от трех лет, которые укладывали дорожные плиты и руководили бригадой.