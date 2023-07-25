Могут отключать по два раза: появился график отключения горячий воды в Казани на август

Опубликован график отключения горячей воды с 22 августа на сетях «Татэнерго»

Был опубликован график отключений горячего водоснабжения на август, с 22 по 24 число, в жилых домах Казани, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго». Отключения связаны с проведением ремонта, а также гидроопрессовок тепловых сетей. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. Помимо этого, местных жителей просят обратить внимание, что некоторые адреса могут появляться в списке дважды - отключения могут проводиться по несколько раз. Связано это с поэтапность проведения работ.