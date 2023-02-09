Новости Казани
· Служба новостей

Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе

Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, и «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» запускают проект «Мегабайты за оценки». Инициатива не имеет аналогов в стране и призвана поощрять школьников республики за отличную учебу. Участниками могут стать все учащиеся средних образовательных учреждений, которые пользуются услугами оператора и мобильным приложением «Я – школьник».

В этом учебном году Tele2 решила поощрять школьников за успехи дополнительными мегабайтами. За каждую пятерку им будут начислены 200 Мб интернет-трафика. При этом не имеет значения, по какой дисциплине получено «отлично». Важно, чтобы каждая такая отметка была выставлена в электронный дневник учащегося.

Разработка проекта началась в 2022 году, который в Татарстане был объявлен Годом цифровизации. Первыми оценить преимущества нового сервиса и получить мегабайты за пятерки смогли ученики 7-11 классов школы «Адымнар» Казани. Они вошли в тестовую группу проекта, а их опыт обращения с программой разработчики использовали для оперативного улучшения сервиса. В массовое использование проект запущен 9 февраля 2023 года.

Чтобы получать мегабайты за пятерки, абонентам Tele2 необходимо зарегистрировать свой номер в проекте «Мегабайты за оценки» приложения «Я – школьник». Интернет-трафик начисляется в течение нескольких дней после получения оценки, все накопленные за хорошую учебу мегабайты будут отображаться в электронном дневнике. Трафик за оценки нельзя продать или подарить, но его можно расходовать по своему усмотрению, в том числе на образовательный и полезный контент. Подробная информация о проекте размещена в мобильном приложении электронного дневника, а также на сайте tele2.ru/school.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Интернет и современные дети – практически неразделимые понятия. И это не только про игры, это и электронные сервисы, и онлайн-обучение, и вопросы безопасности, и постоянная связь с родителями. Но трафик быстро расходуется у тех, кто все же слишком часто отвлекается от учебы. Так что наш проект с партнерами – отличный тренажер баланса. Проседаешь по учебе, отвлекаясь на видеосервисы – «заканчивается» интернет на телефоне, прикладываешь усилия и подтягиваешь успеваемость – Tele2 пополняет запас. Суперсервис «Я – школьник» на сегодня скачан более 400 тысяч раз, и это очень активная и растущая аудитория. Так что мы уверены, что учащиеся воспримут проект с большим энтузиазмом».

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Большинство школ республики в дополнение к утвержденной программе использует образовательные онлайн-ресурсы, ученики участвуют в олимпиадах, которые также проходят в digital-формате. Мобильный интернет Tele2 доступен практически на всей территории республики, поэтому дополнительные мегабайты точно пригодятся, учиться или смотреть полезный контент можно будет в любое удобное время. Этот проект – отличный пример партнерства с профильным министерством, которое позволяет с помощью цифровых ресурсов заботиться о новом поколении и помогать ему уже сегодня».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

Турки нашли виновника страшного землетрясения: ученый озвучил неожиданную версию трагедии

Погода

15 часов назад

Синоптики озвучили пугающий прогноз на весну: март, апрель и май будут просто сумасшедшими

уничтожение насекомых вредителей

Новости России

23 часа назад

"Добрая" украинская старушка угостила российских бойцов продуктами с крысиным ядом

Редакция помогает

3 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

Профи - репетитор по электротехнике для подготовки к вузу

Новости России

7 часов назад

Спросил на мове и тут же выстрелил в голову: в Сеть попали кадры расстрела российского военного, сдавшегося в плен, боевиком ВСУ

Новости мира

7 часов назад

Женщина пережила 27 минут клинической смерти и рассказала о своей встрече с Богом

Новости Казани

день назад

Куда податься, чтобы платили от 200 тысяч в месяц: названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в Татарстане

Новости Казани

19 часов назад

Очень дружный коллектив: в Казани учитель начальных классов пила алкоголь и курила вместе с учениками
Новости Казани
4 часа назад

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

Новости мира

26 минут назад

Обезумевшая женщина убила своих троих детей, хотела покончить с собой, но ее внезапно парализовало

Новости Казани

51 минуту назад

Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе

Новости Казани

час назад

Мобилизованного без селезенки из Казани отправили штурмовать Авдеевку: жена говорит, что не дали ни амуниции, ни подготовки

Новости России

3 часа назад

"В опасности все": иммунолог Крючков предупредил о реальном риске заразиться одновременно тремя опасными инфекциями в феврале 2023 года
Татарстанские проститутки сильно обидели приехавшего в командировку сибиряка

Новости России

4 часа назад

"За ценой не постоит": Зеленский приказал своим военным как угодно, но удержать Артемовск до получения оружия с Запада

Новости России

4 часа назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что заключенных в ряды "музыкантов" больше набирать не будут

Новости Казани

4 часа назад

В Казани хотели отремонтировать мост "Миллениум", но пока сделать это не получается
В Казани обрушилась часть здания на улице Рахимова