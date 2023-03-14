Мобилизованный житель Казани без селезенки "застрял" в зоне спецоперации на Украине из-за бюрократии

Мобилизованный житель Казани без селезенки "застрял" в зоне СВО из-за бюрократии

Мобилизованный казанец Иван Исаев, которого взяли на фронт без селезенки, застрял в зоне спецоперации из-за бюрократических казусов. После нескольких месяцев в зоне СВО была надежда на краткосрочный отпуск. Супруга Ивана думала, что в Казани мужа еще раз обследуют и поймут, что воевать он не пригоден. Но всплыла новая проблема - в воинской части, где находится Исаев, не реагируют на ходатайство из Казани, а потому Иван остается на передовой, пишет 116.RU.

45-летний Иван Исаев без селезенки был мобилизован в октябре. Ему дали категорию "Б", но супруга уверена, что его реальная категория - "В".

Позднее выяснись, что у Исаева действительно категория "В", но гарнизонный суд пока не вынес решения. Предстоит третье заседание.

Военкомат Советского района, откуда его мобилизовали, отправил ходатайство в его войсковую часть, чтобы Исаеву дали краткосрочный отпуск для проведения медобследования, чтобы установить годность к службе в рамках военного госпиталя Казани.

Однако через пару дней после отправки письма выяснилось, что Исаев уже не относится к той части. По словам супруги, его записали в народную милицию ДНР и новая войсковая часть не идет на контакт.