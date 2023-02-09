Мобилизованного без селезенки из Казани отправили штурмовать Авдеевку: жена говорит, что не дали ни амуниции, ни подготовки

Мобилизованный без селезёнки из Казани Иван Исаев попал в зону проведения СВО в составе 1231 полка, который перешёл в подчинение армии ДНР. Супруга мужчина говорит, что на штурм Авдеевки мужчину бросили без военной подготовки и амуниции, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Напомним, что Иван Исаев лишился селезенки в 2013 году после ДТП. Ему запрещены нагрузки и предписано специальное питание. Мобилизован он был, несмотря на медицинские диагнозы, осенью.

Жена бойца также рассказала, что в ночь с 5 на 6 февраля военные попали под обстрел танков и минометов под Авдеевкой, имея на руках один автомат и четыре магазина – есть погибшие и раненые.

Алла отмечает, что командир взвода неоднократно просил командование эвакуировать мужчин, но на эту просьбу никто не отреагировал. Близкие бойцов также обращались в Министерство обороны, главную военную прокуратуру, президенту и главе Татарстана.