Число депутатов Госсовета РТ может вырасти до 23 человек

"Много не мало!": в Госсовете РТ задумались об увеличении числа депутатов до 23 человек
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В Татарстане задумались об увеличении числа депутатов Госсовета РТ, которые будут работать на профессиональной постоянной основе, до 23 человек. Сейчас их 22.
Соответствующий законопроект готов и подан на предварительное изучение.
Пояснительная записка растолковывает, что мера необходима, как как законодательная работа в Татарстане важна, чтобы республика могла развиваться, особенно в условиях западных санкций.
Отмечается, что потребуются дополнительные расходы из бюджета РТ, но оно того стоит - парламент Татарстана будет более эффективным, пишет "РВ".