Число депутатов Госсовета РТ может вырасти до 23 человек

В Татарстане задумались об увеличении числа депутатов Госсовета РТ, которые будут работать на профессиональной постоянной основе, до 23 человек. Сейчас их 22.

Соответствующий законопроект готов и подан на предварительное изучение.

Пояснительная записка растолковывает, что мера необходима, как как законодательная работа в Татарстане важна, чтобы республика могла развиваться, особенно в условиях западных санкций.

Отмечается, что потребуются дополнительные расходы из бюджета РТ, но оно того стоит - парламент Татарстана будет более эффективным, пишет "РВ".

