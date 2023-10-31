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Мизулина встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани

Мизулина встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани

Фото: социальные сети

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Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина встретилась с Рустамом Миннихановым в Казани.

В своем телеграм-канале Мизулина сообщила подробности рабочей поездки в Татарстан.
В частности, она вручила волонтерам Национального центра помощи детям сертификат, который позволит центру купить новый автомобиль.

Скоро в Казани откроется одно из крупнейших отделений центра в РФ. В задачу волонтеров будет входить профилактическая работа со школьниками, уроки безопасного пользования интернетом.

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