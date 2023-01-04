Митрополит Кирилл провел службу в Казани в храме исправительной колонии № 19

Сегодня, 4 января, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провёл службу в храме, который расположен на территории исправительной колонии № 19. Собравшиеся поминали святую Анастасию Узорешительницу, почитаемую во всём христианском мире.

Святая жила в шестом веке и была знатной римлянкой, которая помогала узникам тюрем. За это ее подвергли преследованиям при императоре Диоклетиане, она была казнена путем сожжения на костре.

Сегодняшнюю службу в колонии посетило несколько десятков осуждённых, сообщает "Татарстан-24".