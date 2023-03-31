«Мисс Татарстан — 2006» Виктория Буянцева обратилась в ЕСПЧ с жалобой на насилие со стороны казанской полиции

В Европейском суде по правам человека приняли жалобу от "Мисс Татарстан-2006" Виктории Буянцевой на насилие со стороны казанской полиции, пишет "Ъ".

Сам инцидент, о котором сообщает Виктория, случился в мае 2018 года. Тогда полицейские приняли красавицу за наркозакладчицу. Девушка обвиняет троих мужчин в применении насилия. По ее словам, один из стражей порядка заломил ей руку, попытался отобрать телефон и свалил девушку на асфальт.

"Мисс Татарстан" отправили в отдел, но ничего запрещенного у нее не нашли. Виктория зарегистрировала травмы - ушибы и растяжение лучезапястного сустава и правого плеча.

7 июня того же года Следком возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ППС, но потом в СКР пришли к выводу, что Виктория сама упала на колени и стала кричать, привлекая внимание окружающих. В итоге в возбуждении дела отказали, и суды в РФ признали такое решение вполне законным.

Если суд в Европе удовлетворит жалобы Буянцевой, она вряд ли сможет получить по решению ЕСПЧ компенсации. Летом текущего года президент РФ Путин подписал закон, который позволяет не исполнять в России решений ЕСПЧ.