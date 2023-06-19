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«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Казани

«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Казани

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24 июня в Казани состоится кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2023». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Татарстан в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус» и бренда «Attache».

Генеральный информационный партнер – Prokazan.ru – предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 14 июня и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей Prokazan.ru и получит приятный приз от редакции. Стоит отметить, что голосование на сайте издания никак не влияет на результат кастинга.

24 июня в Казани во время кастинга будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании на сайте информационного партнера. Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя на любом этапе.

Голосование проводится: 19 июня – 23 июня (до 18:00 по Мск).

Условия голосования:

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Проголосовать за понравившуюся участницу

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