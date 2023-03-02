Минздрав Татарстана официально получил нового руководителя - Марселя Миннуллина
Фото: открытые источники
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении на должность министра здравоохранения республики 48-летнего Марселя Миннуллина. С 6 февраля тот временно исполнял обязанности министра. Этот пост он занял после того, как прежний руководитель Минздрава Марат Садыков скоропостижно скончался 29 января.
Родился новый министр здравоохранения региона в Казани. Там же окончил государственный мединститут в 1997 году.
Трудился в РКБ, и в последние 13 лет был первым замом главврача РКБ по медицинской части.
Марсель Миннуллин является Заслуженным врачом РФ, имеет высшую категорию по хирургии, является кандидатом медицинских наук.