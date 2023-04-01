"Минус человеческий фактор": по маршруту между Казанью и Москвой начнут ездить фуры-беспилотники
Фото: perevozka24.ru
В России представлен проект беспилотных грузовых перевозок. Сообщается, что первые фуры без человека за рулем выйдут в самостоятельные рейсы на трассе М-11 "Нева" уже в июне этого года.
Об этом проинформировал руководитель Минтранса РФ Виталий Савельев. По его словам, беспилотные фуры также будут курсировать по М-12 между Москвой и Казанью.
"Мы преследуем две задачи. С одной стороны, собираемся масштабировать эксперимент на другие транспортные коридоры. С другой, нам необходимо оценить опыт эксплуатации таких машин при принятии закона о беспилотниках", – уточнил Савельев.