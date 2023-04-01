"Минус человеческий фактор": по маршруту между Казанью и Москвой начнут ездить фуры-беспилотники

Фуры-беспилотники выйдут на трассу Москва-Казань

В России представлен проект беспилотных грузовых перевозок. Сообщается, что первые фуры без человека за рулем выйдут в самостоятельные рейсы на трассе М-11 "Нева" уже в июне этого года.

Об этом проинформировал руководитель Минтранса РФ Виталий Савельев. По его словам, беспилотные фуры также будут курсировать по М-12 между Москвой и Казанью.