Минтруд Татарстана напомнил о дополнительном выходном в республике на наступившей неделе

Минтруд Татарстана напомнил, что жители республики на этой неделе будет работать меньше, чем все остальные россияне
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На наступившей неделе татарстанцев ждет дополнительный выходной, а потому всем остальным россиянам пора начинать завидовать жителям Татарстана.
Он связан с праздничным днем 21 апреля - в этот день мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, и Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова день определен выходным в регионе.
В Минтруде РТ напомнили, что 20 апреля - предпраздничный день, его длительность будет уменьшена на 1 час.