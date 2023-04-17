Минтруд Татарстана напомнил о дополнительном выходном в республике на наступившей неделе

На наступившей неделе татарстанцев ждет дополнительный выходной, а потому всем остальным россиянам пора начинать завидовать жителям Татарстана.

Он связан с праздничным днем 21 апреля - в этот день мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, и Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова день определен выходным в регионе.

В Минтруде РТ напомнили, что 20 апреля - предпраздничный день, его длительность будет уменьшена на 1 час.