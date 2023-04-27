Раис Татарстана Минниханов поручил проанализировать обоснованность названий улиц в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил внимательно проанализировать, насколько обоснованны названия улиц в Казани. А после - сделать информацию об улицах доступной для туристов. Поручение он дал на встрече с представителями татарской интеллигенции.

Раис считает, что перед названием улицы именем кого-либо или в честь чего-либо нужно хорошо подумать, насколько это важно. Главное - не допускать исторических ошибок.

К имеющимся улицам он предлагает добавить сервисы, по которым турист, сканируя QR-код, узнает, почему и в честь кого названа улица, на которой он стоит в данный момент.

