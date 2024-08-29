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Минниханов посетил новый лицей «Гаилә» в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил новы...

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Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил новый лицей №133 «Гаилә», расположенный в казанском районе М-14. Его сопровождали министр образования республики Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Лицей способен вместить 1 224 ученика, которые будут обучаться под руководством 44 преподавателей. В трехэтажном здании расположены 52 учебных класса, два спортивных зала, актовый зал на 300 мест и столовая.

Во время визита Минниханову сообщили, что в лицее акцент делается на изучение современных технологий. В перспективе планируется создание школы креативных индустрий и центра для детей по управлению дронами. Кроме того, будут доступны кружки по художественной гимнастике, футболу, хореографии, журналистике, робототехнике, а также мастерская по керамике.

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