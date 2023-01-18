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Министр здравоохранения Татарстана Садыков назвал районы республики с самой высокой смертностью

Министр здравоохранения Татарстана Садыков назвал районы республики с самой высокой смертностью

Фото: ritualica.ru

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии вверенного ему министерства назвал районы республики, в которых зарегистрирована наиболее высокая смертность в 2022 году.

Министр перечислил, что показатели общей смертности выше среднереспубликанских в 36 муниципальных районах. Критический максимум зафиксирован в Кайбицком, Новошешминском, Верхнеуслонском, Дрожжановском и Апастовском районах, по словам чиновника.

"Главным врачам этих районов необходимо в короткие сроки внести изменения в планы по снижению смертности и принять дополнительные меры по улучшению ситуации. Подробные методические рекомендации разработаны Минздравом России и направлены в ваш адрес", – добавил он.

А вот меньше всего умирали в Пестречинском районе, в Набережных Челных, Казани, Альметьевске и Нижнекамске.

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