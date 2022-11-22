Министр транспорта РТ высказался о возможном росте цены на проезд в Казани: "Думаю, все с пониманием отнесутся"

Жители Казани с пониманием отнесутся к ситуации, если цены на проезд в общественном транспорте столицы Татарстана вырастут. Таким мнением поделился министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

"К сожалению, цены на месте не стоят, это надо понимать, констатировать. Тут вопрос в том, чтобы не перегнуть палку. С одной стороны, не дать загнуться самим перевозчикам — они ведь ведут свой бизнес, кормят свои многотысячные коллективы. С другой стороны, общественный транспорт — это очень социальная сторона нашей жизни, часть практически любой семьи", — отметил Ханифов, его цитирует "Бизнес Онлайн".

По его словам, ранее в Казани удавалось балансировать между интересами потребителей и интересами перевозчиков. Немалую роль в этом сыграли компенсации и субсидии.

"Здесь мы тоже подойдем к этому вопросу очень обдуманно. Но, я думаю, все с пониманием отнесутся, если произойдет некое увеличение проезда. Сейчас считаем", — добавил министр.

Цену проезда в общественном транспорте Казани могут повысить на 2 рубля до 33 рублей за безналичный расчет и до 38 рублей за наличный расчет.