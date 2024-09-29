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Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау анонсировал участие в саммите БРИКС

Гвинея-Бисау впервые примет участие в саммите Б...

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Гвинея-Бисау впервые примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Глава Министерства иностранных дел страны Карлос Перейра подтвердил, что участие в этом важном международном событии открывает новые горизонты для развития западноафриканского государства.

Перейра подчеркнул, что участие в БРИКС предоставляет Гвинее-Бисау уникальную возможность укрепить свои позиции на международной арене и получить доступ к финансовым системам и экономикам других стран. Это позволяет надеяться на развитие взаимовыгодных экономических отношений, что особенно важно для страны, находящейся в поиске новых путей экономического роста.

С начала 2023 года председательство в БРИКС перешло к России, что добавляет дополнительный контекст в обсуждение актуальных глобальных вопросов. Гвинея-Бисау, как страна с богатым культурным наследием и потенциалом ресурсообеспечения, стремится занять достойное место в этом влиятельном объединении, что может дать импульс для дальнейшего развития её экономики и улучшения уровня жизни населения.

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