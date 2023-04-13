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Минфин США исключил из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи. Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65).

Генеральная лицензия №65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.

«Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет.

Тем не менее, мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в "черный" список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы», — сообщили в МегаФоне.

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