Из Минэкономики Татарстана уволился первый замминистра Айрат Шамсиев

Министерство экономики Татарстана покинул первый заместитель главы ведомства Айрат Шамсиев. Сообщается, что покинул он свой пост по собственному желанию. В министерстве Шамсиев курировал блок развития и поддержки предпринимательства.

Как пишет "БО", должность эту Айрат Шамсиев занимает с августа 2022 года. В кулуарах ходят слухи, что увольнение имеет причину - его могут назначить проректором Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева.

В Минэкономики финансист по образованию Шамсиев пришел еще в 2007 году, став начальником управления территориального развития ведомства. С 2010 года был заместителем министра экономики РТ, а затем дослужился до первого зама.