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Миндортранс Татарстана проинформировал о ситуации с субсидируемыми авиарейсами в регионе

Миндортранс Татарстана проинформировал о текущей ситуации с субсидируемыми авиарейсами в регионе
Миндортранс Татарстана проинформировал о ситуации с субсидируемыми авиарейсами в регионе

Фото: открытые источники

В Татарстане объем субсидий, который был запланирован на региональные авиарейсы, остался без существенных изменений, пишет "БО" со ссылкой на Миндортранс республики.

Несколько дней назад стало известно о том, что российские авиаперевозчики начали массово отменять рейсы из-за сокращения поддержки от государства. Программа выполнения региональных полетов действительно уменьшилась с 9 миллиардов рублей до 7,5 миллиарда.

В Миндортрансе РТ говорят, что в первом квартале этого года поток пассажиров по всем аэропортам региона вырос на 41,9% по сравнению с прошлым годом.

В Казань сейчас по государственным субсидиям летают из Барнаула, Горно-Алтайска, Архангельска, Нарьян-Мара, Сыктывкара и Ханты-Мансийска.

Из Казани без труда можно улететь в Мурманск, Магнитогорск, Кемерово, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Новокузнецк, Пермь, Оренбург, Петрозаводск, Самару, Псков, Саратов, Томск, Тобольск, Челябинск, Тюмень и в Ярославль.

Из Нижнекамска летают субсидируемые рейсы в Новый Уренгой, Сургут, Тобольск. Аэропорт "Бегишево" принимает самолеты из Нижневартовска, Новосибирска, Минеральных Вод.

По программе субсидирования работает и Бугульма - оттуда можно без труда улететь в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Усинск. Все рейсы финансируются Татарстаном в тесном сотрудничестве с другими регионами в размере от 25% до 61%. Всего республика субсидирует 31 рейс.

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