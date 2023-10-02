Новости Казани
· Полина Модестова

Мимо не должно проходить ни одно достижение: в Казани на билбордах разместят фотографии 23 педагогов

В Казани ко Дню учителя на билбордах разместят фотографии 23 педагогов
Мимо не должно проходить ни одно достижение: в Казани на билбордах разместят фотографии 23 педагогов

Управление образования

Подписаться в Telegram

Ко всемирному дню учителя на городских билбордах разместят фотографии 23 педагогов. которые отличились своими заслугами. Акция была организована Управлением образования Исполкома города.

Глава Казани Ильсур Метшин отметил важность того, чтобы люди знали о достижениях педагогов и детях, которых специалисты ведут на различных фестивалях, олимпиадах, кружках и состязаниях. Он считает, что мимо не должно проходить ни одно достижение, а своевременная благодарность является обязательной.

Фотографии можно будет увидеть на 15 наружных билбордах на основных магистралях города. Поздравления также разместят на экранах всех станция метрополитена.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Казани

3 часа назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

служба от тараканов вызвать

Новости Татарстана

день назад

Под Нижнекамском нашли останки неолита

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

тату на кисти цена в Краснодаре

Новости Казани

5 часов назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Новости Татарстана

21 час назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»

Новости Казани

день назад

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Новости Казани

9 часов назад

Проводятся предпроектные исследования: в Казани работают над благоустройством озера Кабан
Лонгриды
день назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Казани

час назад

Помогают стать самостоятелен: в Казани открывают учебно-тренировочные квартиры для детей

Новости Татарстана

2 часа назад

Покинул пост после десяти лет работы: экс-директор Дома дружбы народов получил новую должность

Новости Татарстана

2 часа назад

Занимал пост заместителя: в Зеленодольске назначили руководителя исполнительного комитета

Новости Казани

3 часа назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони
Мимо не должно проходить ни одно достижение: в Казани на билбордах разместят фотографии 23 педагогов
Новости Казани
43 минуты назад

Мимо не должно проходить ни одно достижение: в Казани на билбордах разместят фотографии 23 педагогов

Новости Татарстана

4 часа назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Новости Казани

5 часов назад

Создаются условия для обучения: в Казани возросло число инклюзивных классов

Новости Казани

5 часов назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России
7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть
Интересное в Казани
4 дня назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть