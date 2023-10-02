Мимо не должно проходить ни одно достижение: в Казани на билбордах разместят фотографии 23 педагогов

В Казани ко Дню учителя на билбордах разместят фотографии 23 педагогов

Ко всемирному дню учителя на городских билбордах разместят фотографии 23 педагогов. которые отличились своими заслугами. Акция была организована Управлением образования Исполкома города.

Глава Казани Ильсур Метшин отметил важность того, чтобы люди знали о достижениях педагогов и детях, которых специалисты ведут на различных фестивалях, олимпиадах, кружках и состязаниях. Он считает, что мимо не должно проходить ни одно достижение, а своевременная благодарность является обязательной.

Фотографии можно будет увидеть на 15 наружных билбордах на основных магистралях города. Поздравления также разместят на экранах всех станция метрополитена.