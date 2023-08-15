Михаила Щеглова посадили за разжигание ненависти

Преподавателя КНИТУ-КАИ посадили за разжигание ненависти

Вахитовский суд Казани задержал главу общества русской культуры «Регионы за единство России» Михаила Щеглова. Он разжигал межнациональную рознь.

10 августа Щеглов снял видеоролик в Свияске. В нём он осуждал тот факт, что турки хотят выкупить единственную школу острова-града. К тому же он в негативном ключе говорил о мусульманах.

Само видео снималось в Свияжске. В рассуждениях принимали участие и местные жители, которые также негативно высказывались о Турции.

Сейчас Щеглов задержан на 12 суток. Его обвиняют в возбуждении ненависти и вражды.

Стоит отметить, что Михаил Щеглов действующие преподаватель КНИТУ-КАИ.