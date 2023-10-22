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· Алина Алмакаева

Михаил Глухов Клуб завершает карьеру форварда в «Ак Барс»

Михаил Глухов Клуб завершает карьеру форварда в «Ак Барс»

Ак Барс

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Клуб «Ак Барс» официально объявил о завершении карьеры форварда Михаила Глухова.

«Это было удивительное путешествие с самоотдачей, упорством и ни с чем не сравнимым вкладом, который Михаил внес в победы нашей команды! Мы хотим выразить все наши слова благодарности за каждый матч, который он провел в составе «Ак Барса». И мы будем рады видеть каждого болельщика на особой церемонии, которая состоится 22 октября перед матчем с ЦСКА», - отмечено в официальном заявлении пресс-службы казанцев.

Михаил перешел в казанский клуб в середине сезона 2014/15 и служил ему до конца прошлого сезона. В 2018 году он вместе с «Ак Барсом» поднял Кубок Гагарина, став частью этой незабываемой победы.

За 15 сезонов, включающих 580 регулярных матчей в КХЛ, Глухов покорил сердца болельщиков, представляя также клубы «Лада», «Амур» и «Атлант». Под его руководством палаш плей-офф украсил 83 матча, на счету которых оказалось 21 очко (14+7). Без сомнения, его имя всегда будет связано с миру хоккея и особенно с клубом «Ак Барс».

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