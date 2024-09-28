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МИД Белоруссии считает, что первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыжен...

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Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о значительном шаге в эволюции БРИКС: первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани. Это событие подчеркивает растущую роль БРИКС как платформы для сотрудничества между развивающимися странами, где принимаются важные решения, отражающие интересы глобального юга.

Глава белорусского МИД отметил, что на сегодняшний день БРИКС — одна из самых динамично развивающихся международных организаций, что свидетельствует о ее значимости в глобальных экономических и политических процессах. С момента своего основания в 2006 году, в состав объединения вошли 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

Расширение БРИКС позволит создать новые возможности для взаимодействия между странами, укрепляя влияния развивающих государств на мировой арене. Ожидается, что саммит в Казани станет ключевым моментом для обсуждения путей дальнейшего сотрудничества и укрепления единства среди стран-участниц.

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