Между Казанью и Самарой планируют запустить речные перевозки

Между Казанью и Самарой планируют запустить скоростное транспортное сообщение по Волге при помощи судов на воздушной подушке «Метеор» к 2025 году. Этот проект предполагает восемь остановок по пути движения скоростного речного транспорта.





На данный момент «Метеоры» из Казани предлагают маршруты только до Чебоксар и Ульяновска.Часть старых судов по-прежнему эксплуатируется на маршрутах внутри Казани, что объясняется богатой историей речного транспорта в этом регионе, особенно при слиянии рек Волги и Камы. Однако на данный момент не хватает быстрых судов для регулярных рейсов в другие региональные центры Приволжского федерального округа.

«Флот Республики Татарстан» сообщил о планах расширения маршрутов с появлением новых пассажирских судов, включая планы на развитие маршрутов в сторону Самары как одной из приоритетных направлений.