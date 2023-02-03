Мезальянс: в Казани судимый мужчина пытался вернуть бывшую возлюбленную-полицейского и привязал ее к батарее
Фото: smartik.ru
Житель Казани, ранее судимый и с законом не дружащий, обиделся на девушку-полицейского, которая бросила его. Он попытался вернуть зазнобу, но весьма оригинальным способом - связал ее и приковал к батарее ремнем.
Как пишет Mash Iptash, любовь была как в кино: сотрудница полиции не обращала внимания на то, что ранее ее пылкий возлюбленный был судим за наркотики. В прошлом году он опять совершил тяжкое преступление и ходил под адинистративным надзором. Поняв, что эти отношения - явный мезальянс, девушка решила закончить отношения.
"Он решил вернуть любимую: зашёл к ней домой на проспект Победы, поговорил и, не добившись своего, связал участковую по рукам и ногам, ремнём обмотал шею и прицепил к батарее. Только через четыре с половиной часа узницу освободили коллеги. Лаврентьева поймали через два дня и отправили в СИЗО", - говорится в сообщении.