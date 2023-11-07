Метеоролог Переведенцев предупредил жителей Казани о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявил, что Казань ждет аномальная ноябрьская погода. Температура воздуха в это время по всем многолетним нормам должна уйти в минус, однако сейчас она поднимается до +10 градусов.

По словам эксперта, Казани следует ждать усиления ветра до 15 метров в секунду, тумана и дождя.