Место не предусмотрено для перехода: в Казани сбили 15-летнего пешехода на самокате

На Кул Гали в Казани 6 сентября наехали на 15-летнего пешехода

В Казани на улице Кул Гали накануне, 6 сентября, произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с пешеходов. Сообщается, что он пересекал проезжую часть на самокате.

ДТП имело место у дома №24 приблизительно в половине шестого вечера. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, водитель автомобиля совершил наезд на 15-летнего пешехода. По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть на самокате в месте, которое для этого не предусмотрено, а также находился без сопровождения взрослых. В результате пострадавший получил травмы разной степени тяжести и после получения медпомощи был отпущен домой.

Напомним, что в Казани внесли изменения в правила стоянок электросамокатов - одна из точек, где раньше это было возможно, была устранена.