Местным устроили праздник: в Казани открыли двор для слабовидящих

В Казани по программе «Наш двор» открыли двор для слабовидящих в Московском районе

Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Казани Ильсуром Метшиным посетили двор для слабовидящих людей, который появился в Московском районе. Он был отремонтирован в рамках программы «Наш двор».

Вышеуказанная территория объединяет три дома, расположенных на улице Серова и Шамиля Усманова. Специалисты здесь выполнили ремонт дорожного полотна, построили тротуар, установили спортивные и детские площадки. Было обновлено уличное освещение. Для жителей двора в честь завершения работ был организован праздник.

В программу этого года были включены 473 многоквартирных дома, общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - более 530 тысяч квадратных метров. Всего за три года в Казани благоустроили территории 1,3 тысячи домов.