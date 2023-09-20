Мероприятие является крупнейшим в регионе: в Казани открыли форум Kazan Digital Week 2023

В Казани Максут Шадаев и Рустам Минниханов 20 сентября открыли Kazan Digital Week

В Казани начался международный форум Kazan Digital Week 2023. Участие в церемонии приняли министр цифрового развития РФ Максут Шадаев и президент РТ Рустам Минниханов.

Глава минцифры РФ отметил, что будет на форуме все три дня и заявил, что мероприятие является крупнейшим в регионе. Глава РТ Рустам Минниханов выразил благодарность всем участникам и гостям форума. Он отметил, что все, что будет обсуждать в рамках Kazan Digital Week 2023, имеет прикладной характер для России и других стран, принимающих участие в форуме.

Всего на международный форум в Казани зарегистрировались 5,7 тысячи участников из 31 страны. Напомним, что проходить он будет с 20 по 22 сентября. На площадке выступят 462 спикера. В этом году Kazan Digital Week получил федеральный статус и его оргкомитет возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.