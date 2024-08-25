Мэрия снова прокомментировала необходимость установки экранов на Миллениуме
lawnmagic.ru
Казанцы вновь получили информацию относительно установки шумозащитных экранов на «Миллениуме». На этот раз ответ был опубликован на сайте Госуслуг.
Заявка, сообщающая о начале заливки фундаментов для шумозащитных экранов на мосту, появилась в начале августа. Горожане выразили обеспокоенность, что планируемые конструкции закроют панорамный вид на Казанку, набережную и кремль.
«Город утратит прекрасный и открывающийся вид. Вместо серого забора лучше бы высадить деревья и кустарники», — писали жители.
Накануне исполком отклонил заявку и дал ответ на сайте:
«Установка шумозащитных экранов в местах с высокой интенсивностью движения нужна для уменьшения шума от проезжающего транспорта. Посадка зеленых насаждений невозможна из-за наличия инженерных коммуникаций», — отметили в мэрии.
Представители мэрии подчеркнули, что установка экранов была инициирована в связи с растущим уровнем шума, который негативно сказывается на комфортной среде проживания горожан. По их словам, проект был согласован с несколькими экспертными организациями, и проведенные исследования подтвердили необходимость шумозащитных мероприятий в данной зоне.
Местные активисты и организации продолжили выражать свои опасения. Они считают, что альтернативные решения, такие как создание зеленых зон или звукоизоляционных ландшафтных конструкций, могли бы значительно улучшить ситуацию без ущерба для эстетики.
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