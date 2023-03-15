Мэрия Казани снизила исковые требования к "казанскому стрелку" Галявиеву с 17 миллионов до 1,5 миллионов рублей

Муниципалитет Казани уменьшил исковые требования к Галявиеву с 17 млн рублей до полутора миллионов

Представитель муниципалитета Казани Андрей Мачин заявил в суде об изменении требований в рамках гражданского иска к "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии №175.

Первоначально в иске говорилось о возмещении 17,6 миллиона рублей - столько мэрия отдала ща восстановление разрушений в школе. Выяснилось, что большая часть средств на восстановление учебного заведения была выделена частными спонсорами, а не мэрией, а потому сумма гражданского иска пересмотрена и уменьшена.

Теперь муниципалитет Казани намерен взыскать с Галявиева 1,4 миллиона: по оценкам экспертов, такова стоимость разрушенных частей школы и испорченного имущества.