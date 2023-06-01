Новости Казани
· Михаил Ляпунов

Мэрия Казани обнародовала список безопасных мест для купания

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В Казани обнародовали список пляжей, где будет разрешено купаться с 1 июня по 1 сентября. Постановление размещено в сборнике документов исполкома столицы Татарстана.

В этом сезоне можно будет искупаться на пляже «Нижнее Заречье» в Кировском районе Казани, на «Локомотиве» в Вахитовском районе, на озере «Глубоком» в Кировском районе, на озере «Большое Лебяжье» и на пляже «Комсомольский» в Советском районе.

«Нижнее Заречье» находится недалеко от Казанского кремля. Этот пляж является главным городским, поэтому людей летом там всегда много. Эпидемиологи проверяют воду регулярно и публикуют результаты на сайте ведомства. Там есть душевые, туалеты и раздевалки.

«Локомотив» — старейший пляж Казани. Он находится в самом центре Вахитовского района, на одноименном полуострове, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала города и от речного порта Казани. Там есть пункты проката, раздевалки, навесы, защищающие от солнца. Посещать этот пляж можно бесплатно.

Вокруг озера «Глубокого» порос лес из-за чего веет свежим воздухом и приятно находиться на природе. Есть небольшая зона отдыха, установлена тарзанка, раздевалки и навесы. Это место недалеко от Горьковского шоссе, посещение бесплатное.

Сейчас на берегах озер «Лебяжье» разбита зона отдыха для горожан. Лесопарковая зона, чистый воздух, небольшая глубина, инфраструктура. Неподалеку появились кафе магазины и база отдыха, где можно остановиться на ночь или арендовать беседки. Есть возможность покататься на катамаранах и лодках.

Также можно отдохнуть на пляже «Комсомольский», который находится в микрорайоне Дербышки, рядом с лесопарком «Берёзовая роща». Там есть скамейки, раздевалки, туалеты, навесы от солнца. Посещение бесплатное.

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