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Мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды в городе в мае 2023

Мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды на май 2023
Мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды в городе в мае 2023

Фото: открытые источники

Мэрия опубликовала график отключений горячей воды в домах Казани, которые подключены к сетям "Татэнерго". Воду будут отключать в связи с проведением ремонта и гидроопрессовкой телосетей.

Указанные в графике сроки могут быть изменены, работы проводят поэтапно.
Поэтому один адрес в списке может встречаться несколько раз.

Первый этап отключения домов запланирован на период с 16 пол 19 мая, следующий – с 19 по 30 мая. Также горячую воду будут отключать с 19 мая по 2 июня и с 19 мая по 9 июня.

Полный перечень адресов и дат отключений представлен тут.

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