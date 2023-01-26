Мэра Казани Ильсура Метшина наградили за поддержку бойцов СВО и членов их семей

Мэр Казани Ильсур Метшин получил благодарность от председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Вручение благодарственного письма уже состоялось, документ казанскому градоначальнику передал председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин.

Отмечается, что Метшин был награжден за поддержку воинских подразделений, а также семей военных, участвующих в спецоперации РФ на Украине.