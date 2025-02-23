Мэр Казани поздравил жителей города с 23 февраля
Фото: Город Казань KZN.RU
Ильсур Метшин обратился к жителям Казани и военнослужащим с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.
Он отметил, что этот праздник напоминает о подвиге героев, которые, как и их предшественники, самоотверженно защищают честь и свободу страны, оберегая ее спокойствие. В год 80-летия Победы особенно важно выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим примером показали силу духа и преданность Родине.
Глава города подчеркнул, что современные военные, в том числе уроженцы Казани и Татарстана, продолжают традиции своих предков, защищая государственные интересы и безопасность страны. По его словам, история России наполнена примерами настоящего патриотизма, который объединяет людей перед лицом любых испытаний.
В завершение он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и стойкости духа.
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