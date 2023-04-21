Мэр Казани Метшин заявил Путину, что не все государства поддерживают Запад

Казанский мэр Ильсур Метшин рассказал президенту России Владимиру Путину о том, какие изменения произошли в Татарстане. В отчете главе государства он отметил развитие различных сфер жизни после принятых федеральных решений и рассказал о международном сотрудничестве во Всемирной организации "Объединенные города и местные власти".

Мэр Казани поблагодарил Путина за помощь, благодаря которой удалось обновить 3500 домов в столице Татарстана, и это - целых 85% от требуемого объема. В Казани построены 14 школы, 91 детсад, 42 парка, множество социальных объектов.

По словам Метшина, на Всемирном совете, где собирались представители 140 государств, нашлись те, кто поддержал РФ и осудил Запад.