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Мэр Казани Метшин просветил Путина о том, кто у России друзья, а кто - не очень

Мэр Казани Метшин заявил Путину, что не все государства поддерживают Запад
Мэр Казани Метшин просветил Путина о том, кто у России друзья, а кто - не очень

Фото: открытые источники

Казанский мэр Ильсур Метшин рассказал президенту России Владимиру Путину о том, какие изменения произошли в Татарстане. В отчете главе государства он отметил развитие различных сфер жизни после принятых федеральных решений и рассказал о международном сотрудничестве во Всемирной организации "Объединенные города и местные власти".

Мэр Казани поблагодарил Путина за помощь, благодаря которой удалось обновить 3500 домов в столице Татарстана, и это - целых 85% от требуемого объема. В Казани построены 14 школы, 91 детсад, 42 парка, множество социальных объектов.

По словам Метшина, на Всемирном совете, где собирались представители 140 государств, нашлись те, кто поддержал РФ и осудил Запад.

"Далеко не все хотят смотреть через западные очки на то, что происходит в мире, и они нас поддерживают", — проинформировал Путина Метшин.

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