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Мэр Казани Метшин припомнил, как его публично "распекал" Шаймиев

Мэр Казани Метшин припомнил, как его публично "распекал" Шаймиев

Фото: социальные сети

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Казанский градоначальник Ильсур Метшин припомнил, как в 2007 году его жестко критиковал первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Тогда Метшин сделал смелые заявление о будущем столицы РТ. Он призвал инвесторов вкладываться в развитие города, поскольку скоро города будет центром преобразований. Метшин предсказал, что в Казани будет дорогая недвижимость и ценная земля.

Тогда Шаймиев был недоволен, он приподнял брови и заявил Метшину, что за такие слова "придется отвечать". Тогда Шаймиев решил, что Метшин дает неосуществимые обещания.

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