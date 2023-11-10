Мэр Казани Метшин припомнил, как его публично "распекал" Шаймиев

Казанский градоначальник Ильсур Метшин припомнил, как в 2007 году его жестко критиковал первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Тогда Метшин сделал смелые заявление о будущем столицы РТ. Он призвал инвесторов вкладываться в развитие города, поскольку скоро города будет центром преобразований. Метшин предсказал, что в Казани будет дорогая недвижимость и ценная земля.

Тогда Шаймиев был недоволен, он приподнял брови и заявил Метшину, что за такие слова "придется отвечать". Тогда Шаймиев решил, что Метшин дает неосуществимые обещания.

