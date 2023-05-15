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Мэр Казани Метшин потребовал оперативно информировать горожан о сезонных отключениях горячей воды

Мэр Казани Метшин призвал оперативно информировать людей о сезонном отключении горячей воды
Мэр Казани Метшин потребовал оперативно информировать горожан о сезонных отключениях горячей воды

Фото: открытые источники

Организации, которые проводят сезонные работы на водопроводе, должны уважительно относиться к горожанам в домах, которые подлежат отключению от горячего водоснабжения. Если сроки меняются, что люди обязательно должны быть предупреждены, поставлены об этом в известность. К этому призвал мэр Казани Ильсур Метшин.

На этой неделе, отметил он, будет почти по-летнему тепло, а работа на сетях "Казэнерго" уже началась. На этой неделе начнутся сезонные работы на сетях "Татэнерго", и это почти 76% подключенных жилых домов и здания.

"Я прошу внимательно и уважительно отнестись в этом вопросе к нашим жителям. Каждый день просрочки сказывается на комфорте и настроении наших жителей. Поэтому там, где есть рабочие моменты и вопросы, оперативно информируйте наших жителей", – обратился Метшин к главам районов и представителям организаций.

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