Мэр Казани Метшин призвал оперативно информировать людей о сезонном отключении горячей воды

Организации, которые проводят сезонные работы на водопроводе, должны уважительно относиться к горожанам в домах, которые подлежат отключению от горячего водоснабжения. Если сроки меняются, что люди обязательно должны быть предупреждены, поставлены об этом в известность. К этому призвал мэр Казани Ильсур Метшин.

На этой неделе, отметил он, будет почти по-летнему тепло, а работа на сетях "Казэнерго" уже началась. На этой неделе начнутся сезонные работы на сетях "Татэнерго", и это почти 76% подключенных жилых домов и здания.