Мэр Казани Метшин обсудил сотрудничество со стамбульским коллегой

В Казани состоялась встреча Ильсура Метшина с главой стамбульского департамента планирования и урбанизации Рамазаном Гюльтеном. Он прибыл в составе турецкой делегации для участия в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Стороны обсудили вопросы партнерства. Казань и Стамбул являются городами-побратимами с 2002 года. В 2012 году мэру Казани представили проект сквера «Стамбул», разработанный турецкой архитектурно-строительной компанией Hakan Kıran. Официальное открытие сквера состоялось в 2013 году.

Также города активно взаимодействуют в рамках организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), сообщает пресс-служба мэрии Казани.