Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что уровень безработицы в городе достиг рекордного минимума
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Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что уровень безработицы в Казани достиг рекордного минимума - 0,03%.
Но при всем при этом ситуация вызывает вовсе не радость, а тревогу.
В городе, по словам градоначальника, открыты 30 тысяч вакансий, и на кажду приходится меньше 4 резюме от соискателей.
Работодателям приходится брать на вакансии не тех, кого хочется, а тех, кто идет, закрывая вакантные места.