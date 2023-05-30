Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с приехавшими в отпуск участниками СВО

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с участниками СВО, которые приехали в отпуск
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Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с участниками военной спецоперации, которые приехали в отпуск на родину.
Градоначальник попросил мужчин составить полный список всего, что им нужно на передовой, и пообещал, что потребности будут полностью закрыты.
Военные попросили у Метшина квадрокоптеры и тепловизоры, "УАЗики", переносные мобильные душевые кабины, воду, датчики движения и приборы ночного видения.
Пока же солдатам были вручены рюкзаки с гидраторами, коллиматорные прицелы, крепления на автомат, тактические аптечки и перчатки.