Мэр Ильсур Метшин прокомментировал атаку БПЛА на Казань

Ильсур Метшин прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Казань. Он отметил, что город вновь подвергся атаке дронов, и это уже не первый случай. По его словам, целью беспилотников, как и ранее, были оборонные заводы. Метшин подчеркнул, что система ПВО сработала, а вопросы, связанные с этим инцидентом, находятся в ведении профильных специалистов и ведомств, которые представят свои выводы.

Он добавил, что соответствующие службы федерального и республиканского уровня занимаются расследованием произошедшего. Метшин выразил мнение, что подобные атаки направлены на нанесение ущерба промышленным объектам и распространение паники. В связи с этим он призвал горожан сохранять спокойствие в подобных ситуациях.