Меньше жалоб и жертв: в Казани сократилось заявок на отлов собак, а также неприятных случаев с ними

Количество заявок на отлов собак в Казани в 2023 году сократилось почти на треть

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, что в Казани сократилось почти на треть количество заявок на отлов бездомных собак. Вместо почти 3 тысяч за первые пять месяце прошлого года было зафиксировано 2 058 в этом году.

Он также отметил и снижение за январь-март 2023 года количества пострадавших от укусов собак на 29%. Снизилось на 40% и количество жалоб от жителей на животных.