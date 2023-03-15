"Менять колеса автомобилистам придется раньше обычного": синоптики Татарстана рассказали о погоде в апреле

Синоптики Татарстана рассказали о погоде в апреле

Апрель 2023 года будет более теплым, чем диктуют климатические нормы и устоявшиеся погодные "традиции". Вероятно, что снега не будет уже с первых чисел второго весеннего месяца, поскольку растает он еще до конца марта, сообщил профессор кафедры метеорологии КФУ Юрий Переведенцев.

По словам эксперта, если весна ранняя, то паводковая ситуация обостряется.

"Высота снежного покрова 50 см. И когда температура повысится на 6 градусов, снег будет таять интенсивно. И вся вода пойдет в низкие места", — пояснил Юрий Переведенцев.

Однако менять резину на летнюю автомобилисты в Татарстане, вероятно, в этом году будут раньше обычного.

