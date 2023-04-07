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Мелкие, но опасные: в Татарстане клещи покусали 113 человек

В Татарстане зарегистрировали 113 клещевых укусов
Мелкие, но опасные: в Татарстане клещи покусали 113 человек

Фото: открытые источники

В связи с ранней весной в Татарстане уже стартовал сезон клещевой активности. По данным республиканского Роспотребнадзора, первый укус клеща в этом году был зафиксирован еще 25 марта. А на данный момент укушены, по словам замглавы Управления Роспотребнадзора РТ Любови Авдониной, уже 113 татарстанцев.

"То есть с учетом погодных условий немножко раньше клещи проснулись и начали свою активную детальность", — сообщила она.

В 25 районах Татарстана сейчас насчитали 113 укусов. 15 из них - в Казани, 18 - в Набережных Челнах, 17 - в Нижнекамске. Остальные районы - по единичным случаям.

Пик клещевого сезона, который длится обычно до октября, приходится на май и июнь.

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