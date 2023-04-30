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· Регина Шигабетдинова

Медпомощь по стандартам халяль: на KazanForum будут работать мужские и женские бригады медиков

В рамках KazanForum в Татарстане в этом году работу медпунктов организуют в соответствии со стандартами халяль
Медпомощь по стандартам халяль: на KazanForum будут работать мужские и женские бригады медиков

Фото: соцсети

18 и 19 мая в Казани состоится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». В пресс-службе мероприятия отметили, что медицинскую помощь в рамках форума будут оказывать в соответствии со стандартами халяль.

Так, в каждом медицинском пункте организуют работу сразу двух мобильных бригад – мужской и женской, заявил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин. Главным врачом мероприятий назначен главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов.

Предполагается, что на форуме примут участие делегации стран Азии, Ближнего Востока, в частности, Турции, Ирана, Индонезии, Египта, Малайзии, ОАЭ, а также Убзекистана, Азербайджана и Таджикистана.

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