В рамках KazanForum в Татарстане в этом году работу медпунктов организуют в соответствии со стандартами халяль

18 и 19 мая в Казани состоится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». В пресс-службе мероприятия отметили, что медицинскую помощь в рамках форума будут оказывать в соответствии со стандартами халяль.

Так, в каждом медицинском пункте организуют работу сразу двух мобильных бригад – мужской и женской, заявил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин. Главным врачом мероприятий назначен главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов.

Предполагается, что на форуме примут участие делегации стран Азии, Ближнего Востока, в частности, Турции, Ирана, Индонезии, Египта, Малайзии, ОАЭ, а также Убзекистана, Азербайджана и Таджикистана.