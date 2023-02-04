Медик из Татарстана рассказал, что есть и сколько пить алкоголя, чтобы не заболеть раком

Врач-онколог, заведующий отеделением маммолгии и пластической хирургии Республиканского онкоцентра Альберт Гимранов в интервью "Татарстан-24" рассказал, как питаться и сколько пить алкоголя, чтобы уменьшить вероятность онкологических заболеваний.

По словам специалиста, следует потреблять как можно больше клетчатки, минимизировать красное мясо. Рыбу и алкоголь можно употреблять умеренно. А вот от курения лучше отказаться совсем. По поводу дозы алкоголя он уточнил, что относительно безопасной порцией можно считать прием 30 мл крепкого алкоголя, 180 мл красного вина или 330 мл пива.

При этом выпивать такое количество необходимо не чаще трёх раз в неделю. Таже необходимо профилактическое посещение онколога, как минимум один раз в год.

