Мечтают поработать здесь: Казань вошла в топ-6 городов для командировок

Казань вошла в топ-6 городов для командировок мечты

Казань вошла в топ-6 городов для командировок мечты. Опрос был проведен исследовательским центром портала Superjob.ru, а в голосовании принимали участие 1,6 тысячи человек, чья работа предполагает возможность командировки.

В результате, на первом месте оказался Санкт-Петербург. Каждый девятый респондент хотел бы отправиться поработать в северную столицу. Чуть реже люди проявляют желание поехать в Москву и Владивосток. Далее следует Сочи и Калининград, а вот замыкает шестерку Казань - ее выбрали 4% участников исследования.

Наиболее часто Казань хотят посетить по работе жители Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. А вот сами жители столицы Татарстана мечтают поехать в командировку в Сочи или Владивосток.