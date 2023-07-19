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Мечтают поработать здесь: Казань вошла в топ-6 городов для командировок

Казань вошла в топ-6 городов для командировок мечты
Мечтают поработать здесь: Казань вошла в топ-6 городов для командировок

Екатерина Кузьминых

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Казань вошла в топ-6 городов для командировок мечты. Опрос был проведен исследовательским центром портала Superjob.ru, а в голосовании принимали участие 1,6 тысячи человек, чья работа предполагает возможность командировки.

В результате, на первом месте оказался Санкт-Петербург. Каждый девятый респондент хотел бы отправиться поработать в северную столицу. Чуть реже люди проявляют желание поехать в Москву и Владивосток. Далее следует Сочи и Калининград, а вот замыкает шестерку Казань - ее выбрали 4% участников исследования.

Наиболее часто Казань хотят посетить по работе жители Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. А вот сами жители столицы Татарстана мечтают поехать в командировку в Сочи или Владивосток.

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